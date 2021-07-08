Камчатская прокуратура окажет правовую помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26

Три пункта правовой помощи родственникам погибших при крушении Ан-26 на Камчатке открыты краевой прокуратурой, сообщается на сайте учреждения.

«В рамках организованной проверки соблюдения прав родственников, чьи близкие погибли в авиакатастрофе, а также в целях оказания им правовой помощи организованы пункты приема... в поселке Палана, в городах Елизово и Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении.

Адрес и номер телефона пункта правовой помощи в Палане: ул. Ленина, д. 23а, 8 (4154) 33-17-71, в городе Елизово: ул. Завойко, д. 22, 8-909-838-77-00, в Петропавловске-Камчатском: пр. Рыбаков, д. 13, 8 (4152) 49-58-59.

Родственникам погибших, проживающим за пределами Камчатского края, следует обращаться по телефонам: 8 (4152) 26-09-27 или 8 (4152) 26-10-97, уточнили в прокуратуре.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.

Выживших в крушении Ан-26 на Камчатке нет. Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.