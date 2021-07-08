Сбросивший 16 килограммов за восемь месяцев мужчина поделился секретом похудения

Аарон Сан-Филиппо, 40-летний разработчик видеоигр из города Сан-Прейри, штат Висконсин, США, похудел на 16 килограммов за восемь месяцев и рассказал, как ему удалось это сделать. Об этом сообщает издание Today.

По словам мужчины, большую часть своей жизни он страдал от избыточного веса. К 40 годам он весил 104 килограмма при росте 175 сантиметров. У Сан-Филиппо было высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови.

«Лишний вес был источником постоянного стресса. Мне не нравилось, как я выгляжу, и я решил, что пришло время это изменить», — рассказал он.

Другим поводом для преображения стал развод, после которого мужчина решил заняться собой.

Процесс трансформации Сан-Филиппо начал в августе 2020 года, сократив количество потребляемых калорий до 1600 в день. Вместе с этим он начал практиковать интервальное голодание и ежедневно проходил от трех до шести километров пешком.

В феврале 2021 года Сан-Фидиппо уже весил около 14 килограммов, но он столкнулся с новой проблемой. Несмотря на приложенные усилия, его вес не убавлялся следующие три месяца. Тогда он обратился к диетологу, который порекомендовал вместо прогулок делать упражнения на кардио- и силовые тренировки, а в рацион добавить высокобелковую пищу.

С мая Сан-Филиппо начал по два-три раза в неделю практиковать занятия с весами, а также высокоинтенсивные кардиотренировки по два раза в неделю. Для того, чтобы нарастить мышцы, мужчине пришлось отказаться от интервального голодания и увеличить потребление калорий до 2100 в день.

Теперь Сан-Филиппо весит 88 килограммов. Он порекомендовал не зацикливаться на цифре на весах, а вместо этого попытаться сформировать новые полезные привычки, благодаря которым удастся изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось, что ученые нашли аминокислотные добавки, которые позволяют похудеть.