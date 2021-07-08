Эксперты оценили вероятность заболеть COVID-19 в третий раз

Заразиться коронавирусом в третий раз весьма маловероятно, а количество перенесенных инфекций на тяжесть заболевания не может. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

«Маловероятно, что человек может заболеть ковидом в третий раз и тем более заболеть тяжелее. <...> Тяжесть заболевания зависит от состояния иммунной системы. Если она слабая, человек будет каждый раз тяжело болеть», » считает иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Он добавил, что перенести COVID-19 в третий раз в тяжелой форме можно только в случае наличия у человек глубоких дефектов иммунной системы. При этом подобные случаи встречают крайне редко.

Аналогичного мнения придерживается вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, который заявил, что все зависит от иммунного статуса организма. По его мнению, вероятность заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз существует, но вероятность того, что это произойдет, очень маленькая.

«Перенесенная инфекция не дает прочной защиты, особенно против новых штаммов, например «дельты», если ранее было заболевание «старым» штаммом). До девяти месяцев после прививки «Спутником» вне зависимости от ранее перенесенного заболевания — статус хороший, защита надежная», — утверждает эксперт.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что заразиться даже во второй раз не так просто.

«Второй-третий — это может случиться только тогда, когда вирус изменится настолько, что изменит свою антигенную структуру полностью, то есть должен прийти какой-то новый коронавирус в популяцию», — уверяет специалист.

Он высказал мнение, что после перенесенного заболевания антитела могут исчезнуть, однако в этом случае человека продолжит защищать клеточный иммунитет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что сейчас в мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз.