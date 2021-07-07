Дело о подделке сертификатов вакцинации в Калининграде передано в СК

Уголовное дело в отношении администратора поликлиники, подозреваемой в подделке сертификатов о вакцинации, передано для расследования в органы следственного управления СК РФ по Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград».

За поддельный документ администратор требовала от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. Ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.

Ранее в Калининграде правоохранители задержали администратора клиники, которая сливала вакцину от коронавируса в унитаз и продавала поддельные сертификаты.

До этого сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел по подделке документов о вакцинации от коронавируса, с начала года — 49 дел.