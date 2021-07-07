Пограничники Украины чаще всего не пускают в страну россиян

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Reuters

Погранслужба Украины за первое полугодие отказала пропустить через границу 19,3 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза», — говорится в сообщении.

Среди иностранцев, не допущенных на территорию страны, больше всего россиян — 2 818 человек. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,7 раза.

Также часто отказывают в пропуске получали граждане Молдавии, Турции, Польши, Румынии, Белоруссии и Германии. По данным погранслужбы, рост количества отказов вызван ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, а также ростом числа незаконных мигрантов.

«Среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов — с 2270 человек за первое полугодие прошлого года до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне — 1236 граждан», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, это связано с тем, что «огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь». В МИД Украины заявили, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии.