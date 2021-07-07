Власти Гаити полагают, что президент убит иностранцами

Президент Гаити Жовенель Моиз, по предварительным данным, был застрелен вооруженным отрядом иностранцев. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице правительства республики в Facebook.

«Учитывая, что необходимо срочно задержать убийц главы государства <…> и передать их в компетентные суды <…>, необходимо объявить осадное положение на всей территории республики сроком на пятнадцать дней», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал международное сообщество к расследованию убийства президента республики Жовенеля Моиза. Как сообщил премьер, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди Гаити Мартин Моиз пытаются доставить на лечение в Майами.