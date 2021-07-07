Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-западе Москвы

В торговых центрах на юго-западе Москвы в среду, 7 июля, было выявлено свыше 60 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергея Михайлова.

Он рассказал, что в ТРЦ на юго-западе столицы прошли совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции.

«В результате проверок выявлено 63 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях», — сообщил Михайлов.

Он добавил, что нарушителям грозят штрафы в размере 4 тыс. руб.

Как уточнили агентству в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы, рейды были проведены в таких торгово-развлекательных центрах, как «Гагаринский», «РИО» на Ленинском проспекте и «МЕГА» на Калужском шоссе.

Ранее стало известно, что столичные полицейские проводят рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров.

В Москве за прошедшие сутки выявлен 5 621 случай коронавируса. Также был госпитализирован 1 601 человек, скончались 104 пациента.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 5 682 634 случая заражения COVID-19, 140 041 заболевший скончался, вылечились 5 121 919 человек.