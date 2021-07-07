Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию

Министерство здравоохранения России утвердило порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Углубленную диспансеризацию вправе пройти граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — сказано в приложении в документу.

Также Минздрав подчеркивает, что планируемая дата проведения диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина.

При этом углубленную диспансеризацию может пройти россиянин, «в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном коронавирусе». Желающий проверить здоровье должен подать заявление на имя руководителя медицинской организации, уточняется в документе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил о старте программы диспансеризации с 1 июля.

В России программа диспансеризации комплексно проводится с 2013 года. В 2021 году она будет включать ряд новаций. Например, пациенты с подозрением на сахарный диабет по направлению терапевта смогут пройти бесплатное обследование уровня гликированного гемоглобина в крови.