Названы сроки нового подъема заболеваемости СOVID-19 в России

В августе–сентябре в России может возрасти заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА «Новости».

Он считает, что рост заболеваемости СOVID-19 в стране может произойти в конце августа — в сентябре.

«В сентябре, во всяком случае, уж точно, потому что миграционные потоки будут таковы, что все вернутся в мегаполисы, а вернутся, люди ведь уехали непривитые на дачи, они не сделали прививки, они вернутся сюда неготовыми к встрече с этой эпидемией», — сказал Тимаков.

По его словам, стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране удастся лишь к декабрю, если текущие темпы вакцинации сохранятся.

«Но постоянное количество инфицированных больных мы все равно с вами будем иметь до следующего года однозначно», — добавил специалист.

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавирусной инфекции. Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 12,3% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 725 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 20 067 человек.