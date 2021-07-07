Власти США пока не нашли виновных в кибератаке на национальный комитет республиканцев

Соединенные Штаты проводят расследование кибератаки на национальный комитет республиканцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По ее словам, некоторые сообщения СМИ «опережают» выводы самой администрации. Кроме того, отметила она, сам национальный комитет республиканцев обвиняет в атаке третьи лица, и заявляет о том, что злоумышленникам не удалось получить доступ к их данным.

«Мы, конечно, проводим расследование. <…> И, когда мы определим виновных, то примем соответствующее решение», — ответила Псаки на вопрос журналистов о том, собираются ли они принимать какие-то новые санкции в отношении России из-за этого случая.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что атаку совершили хакеры, якобы связанные с российскими властями.

До этого пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей. По ее словам, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне.