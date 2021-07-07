На Дагестан обрушились проливные дожди

Мощный грозовой фронт с проливными ливнями пришел в Дагестан, сообщает РГВК «Дагестан». В сети стали появляться видео, где видно, как потоки воды и ветер сбивают людей с ног.

На кадрах видно большие потоки воды на улицах Махачкалы и затрудненный из-за этого проезд автомобилей.

Согласно заявлению пресс-службы городской мэрии, городские службы переведены на усиленный режим работы.

«По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются в столице региона в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

По данным РГВК «Дагестан», подобная ситуация и в Гумбетовском, Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Кумторкалинском районах.

Отмечается, что ливень был непродолжительный, но сильный, с порывами ветра от 15 до 18 м/с. В результате были подтоплены некоторые улицы республики.

Ранее мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Сочи. В городе объявили штормовое предупреждение. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Позже главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных ливней и подтоплений на Кубани погибли восемь человек, еще десять жителей пострадали.

По словам главы города Алексея Копайгородского, к настоящему моменту зона чрезвычайной ситуации распространилась на 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта, в общей сложности были подтоплены 70 домовладений, где живут 300 человек.