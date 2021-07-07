Автомобилистов предупредили о пяти самых «дорогих» штрафах

Автомобильный эксперты рассказали о пяти правонарушениях, за которые водителям могут грозить штрафы до миллиона рублей. Об этом пишет издание «За рулем».

Начиная с 1 июля 2021 года при повторном нарушении ПДД сумма за пьяное вождение выросла до 300 тысяч рублей. В случае, если человек, попавшийся за рулем в нетрезвом состоянии, ранее имевший судимость за ДТП чело вескими жертвами, то ему придется заплатить полмиллиона рублей.

За перевозку негабаритного грузу, в случае, если он превышает размер на 50 сантиметров допущенного по ПДД, то водителю грозит штраф в 10 тысяч рублей, а юридическому лицу придется расстаться с 500 тысячами.

Полмиллиона придется выплатить юрлицам лжеинвалидам, тем, кто установил на автомобиль сирену, мигалку или фонарь такси.

До 300 тысяч рублей нарушитель-юрилицо или клиент каршенига будут вынуждены заплатить за парковку на газоне.

Штраф в миллион грозит юридическому лицу за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, которые создают угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.