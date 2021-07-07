Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Республику Дагестан регионом с «пугающим» уровнем заболеваемости и темпами вакцинации от COVID-19. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Буквально перед совещанием, которое вы сейчас проводите, мы проводили совещание с регионами, на котором в том числе заслушивали Республику Дагестан. Коллеги заверили в том, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации», — пояснила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.

Вице-премьер также дополнила, что «беспокойство» по темпам вакцинации от коронавируса вызывают Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская, Тамбовская области и другие регионы России.

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 962 новых случая коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».