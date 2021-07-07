На Бали задержали преступную группировку российских туристов

Глава отдела по преступлениям общеуголовной направленности Бали Джухандани Рахарджо заявил, что на острове задержали преступную группировку туристов из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что полиция Индонезии арестовала злоумышленника, представляющегося сотрудником международной организации Интерпол, а также вымогающего деньги у бизнесменов.

По информации источников, имя главного подозреваемого — Евгений Багрянцев. Вместе с ним были задержаны еще трое обвиняемых в причастности к делу — Артем Котухов, Ильгам Музафин и Сергей Чередниченко.

В полиции рассказали, что россиянин обманом получил имущество хозяина сервиса проката автомобилей — 400 млн индонезийских рупий (около двух млн руб. — прим. ред.) и 21 мотоцикл Yamaha.

Уточняется, что Багрянцев пришел в сервис, обвинив владельца в ведении незаконного бизнеса, а затем угрожал предпринимателю, отправляя ему сообщения в WhatsApp.

Кроме того, известно, что гражданину России предъявлены обвинения в мошенничестве. Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что бывший муж российской певицы Айзы Дмитрий Анохин был задержан на Бали по подозрению в подделке ПЦР-тестов.