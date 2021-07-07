Роспотребнадзор ограничил доступ на санитарно-курортные пляжи

Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на пляжи санитарно-курортных организаций в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в официальном постановлении руководителя ведомства Анны Поповой на официальном портале правовой информации.

«До 1 марта 2022 года в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний доступ на территорию пляжа, размещенного на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемого санаторно-курортными организациями, осуществляется в порядке и на условиях, определенных санаторно-курортными организациями», — сообщается в постановлении.

В нем отмечается, что доступ на лечебные пляжи в период до 1 марта 2022 года для лиц не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ранее Роспотребнадзор смягчил правила въезда в РФ для российских туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса в течение последнего года или переболели инфекцией в последние полгода.