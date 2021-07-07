Правительство Японии решило ввести в Токио режим ЧС

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает местная газета «Санкэй».

В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний новым COVID-19. 7 июля было зафиксировано 1030 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с 13 мая текущего года.

На сегодняшний день в Токио и еще девяти префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, который заканчивается 11 июля.

Ожидалось, что 8 июля правительство примет решение о продлении данного режима. Однако теперь речь идет об объявлении режима ЧС.

Кроме того, отмечается, что Олимпийские игры, которые начнутся 23 июля, скорее всего пройдут без зрителей.

Ранее секретарь управления двора Ясухико Нисимура заявил, что император Японии Нарухито обеспокоен возможным обострением ситуации с коронавирусом в стране в случае проведения летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за COVID-19 и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.