Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его частную резиденцию, сообщает портал Juno7 со ссылкой на официальное заявление премьер-министра республики Клода Жозефа.

По словам премьера, в ночь с 6 на 7 июля на резиденцию главы государства напала группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили по-испански. В результате произошедшего был смертельно ранен президент страны, также ранение получила его супруга, в настоящее время ей оказывается необходимая помощь.

«Ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити», — говорится в заявлении Жозефа.

В апреле текущего года умер президент Чада Идрисс Деби Итно. Политик скончался от ранений, полученных в результате боев с повстанцами на севере страны.