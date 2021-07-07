Песков не стал комментировать вопрос о регистрации иностранных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о подаче заявок на регистрацию иностранных вакцин от коронавируса в России.

По его словам, в Кремле не могут обладать информацией по данной теме.

«Это вопрос к оперативному штабу и Минздраву», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявления на регистрацию своей вакцины от COVID-19 на территории России.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 140 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».