На блогера Гасанова завели дело из-за отказа от медосвидетельствования

На видеоблогера Гусейна Гасанова завели административное дело из-за отказа от медицинского освидетельствования после задержания предположительно в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

«В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Административный материал будет направлен в суд для принятия решения», — рассказал Васенин.

По данным полиции, Lamborghini Urus с Гасановым за рулем остановили у дома №20 в 4-м Сетуньском проезде для проверки документов, при этом у сотрудников полиции возникло подозрение, что видеоблогер находится в нетрезвом состоянии. Однако от медосвидетельствования Гасанов отказался.

Гусейн Гасанов снимает ролики на YouTube и Instagram — на видеохостинге количество его подписчиков составляет 1,38 млн, а в социальной сети — свыше 17 млн человек.

Ранее суд отказался прекращать дело против Эдварда Била.