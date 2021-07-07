Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26, текст телеграммы главы государства губернатору Камчатского края Владимиру Солодову опубликован на сайте Кремля.

«Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — написал президент.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетели министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.

По последним данным, на месте крушения обнаружены тела 19 погибших, на данный момент опознана одна жертва.