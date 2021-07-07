Сбербанк поблагодарил силовиков за помощь в задержании захватившего заложников в Тюмени

Сбербанк поблагодарил правоохранительные органы за помощь в задержании мужчины, захватившего заложников в отделении банка в Тюмени.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее стало известно, что у захватившего банк в Тюмени не обнаружено взрывных устройств.

Сообщение о захвате отделения банка поступило в полицию 7 июля в 7.20 по мск. Из жилого пятиэтажного дома, на первом этаже которого расположено отделение банка, были эвакуированы 50 человек. Правоохранители уточнили, что мужчина потребовал деньги и заявил, что у него в сумке находится «опасный предмет».