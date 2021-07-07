Москвич на Бережковской набережной поймал гигантскую рыбу

Житель Москвы, занимаясь рыбалкой на Бережковской набережной Москвы-реки в районе Дорогомилово, поймал гигантского толстолобика, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видео и фотографии видно, что размером пойманная рыба едва уступает самому рыбаку.

Средняя длина взрослой особи редко достигает одного метра, а вес не превышает 20-35 килограмм. Неизвестно, как толстолобик таких размеров появился в Москве-реке, так как его естественный ареал обитания в России — бассейн реки Амур. Также этот вид карпов акклиматизировался в реках, который впадают в Аральское, Каспийское и Черное моря. Мясо этой рыбы является диетическим.

Ранее в Шотландии выудили рыбу размером с человека. Длина палтуса, которого поймали в Северном море, составила 1,8 метра при весе в 77 килограммов.

До этого, в августе 2020 года, рыбаки случайно выловили гигантскую акулу в Магадане.