Стали известны подробности освобождения заложников в банке в Тюмени

Стали известны подробности освобождения заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте, д. 19, которое ранее было захвачено мужчиной, утверждавшим, что у него в рюкзаке «опасный предмет», сообщает Life Shot.

Задержание сотрудники правоохранительных органов произвели во время передачи мужчине денег. Силовики обезвредили грабителя после того, как он пересчитал купюры и потребовал, чтобы правоохранители отошли от здания и позволили ему выйти. Задержание было произведено без использования огнестрельного оружия.

В Сбербанке также поблагодарили полицейских за спасение своих сотрудников.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — сообщили в банке.

Ранее стало известно, что у захватившего банк в Тюмени не обнаружено взрывных устройств.

Сообщение о захвате отделения банка поступило в полицию 7.20 по МСК. Из жилого пятиэтажного дома, на первом этаже которого расположено отделение банка, эвакуированы 50 человек. Правоохранители уточнили, что мужчина потребовал деньги и заявил, что у него в сумке находится «опасный предмет».