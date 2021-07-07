В Москве от коронавируса впервые вакцинировались подростки

В Москве первый 21 подросток привились от коронавируса «Спутником V» в рамках клинического исследования вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА «Новости».

«Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций — 21 человек уже получил первый компонент вакцины», — сказала она.

Заммэра подчеркнула, что за подростками наблюдают врачи. Все дети чувствуют себя хорошо, лишь у двоих незначительно поднялась температура.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов объяснил, почему следует прививать от коронавируса подростков.

5 июля Ракова объявила о начале исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. В течение года врачи будут наблюдать за состоянием 100 добровольцев.