В Тюмени неизвестный взял в заложники трех человек в отделении банка

В Тюмени неизвестный захватил отделение «Сбербанка» на Червишевском тракте, д. 19, и взял в заложники трех человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется», — указано в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, правоохранители уточнили, что сообщение о захвате отделения банка поступило в 7.20 по МСК. Из жилого пятиэтажного дома, на первом этаже которого расположено отделение банка, эвакуированы 50 человек.

В «Сбербанке» отметили, что компания сотрудничает с полицией по ситуации с захватом людей в отделении банка.

Уточняется, что трое заложников — сотрудники банка. УМВД Тюмени утверждает, что заложников двое.

Кроме того, правоохранители сообщают, что мужчина потребовал деньги и заявил, что у него в сумке находится «опасный предмет».

На место происшествия также прибыл мэр города Руслан Кухарук.

Ранее в Миннесоте грабитель захватил заложников в банке.