Стали известны детали крушения Ан-26 на Камчатке

Ан-26 при посадке не уходил на второй круг и не подавал аварийных сигналов. Об этом заявил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, сообщает РИА «Новости».

«Поиск потому и начали, что он пропал со связи», — добавил он.

Ранее пасатели обнаружили тела девяти погибших.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.