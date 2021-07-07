Россияне назвали наиболее ценные качества в коллегах

Российские работники считают, что ценнее всего, когда их коллеги проявляют уважение и обладают профессионализмом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

«Самое ценное качество коллег по работе — уважение к другим людям и их труду. Так ответил 51% опрошенных жителей России (множественный выбор). 49% респондентов ценят профессионализм товарищей по работе, а 45% — готовность коллег прийти на помощь в трудных ситуациях», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие свыше 5 тысяч пользователей портала «Работа.ру». Также были названы наиболее раздражающие черты коллег.

Качеством, которое не нравится большинству респондентов (53%), оказалось распространение сплетен и интриг. Еще 45% респондентов назвали лицемерие и обман.

Ранее сообщалось, что только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации. Среди основных причин отказа от вакцинации называли страх за здоровье и сомнение в эффективности прививки.