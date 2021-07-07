Главу фонда ОМС Томской области Рудко задержали

Главу Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексея Рудко задержали в Томске. Он подозревается в превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко», — пояснили в ведомстве.

В отношении чиновника, согласно последним данным, возбудили уголовное дело по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Подробности уголовного дела сейчас не приводятся.

По информации областной администрации, Алексей Рудко возглавляет территориальное отделение фонда с февраля 2018 года. С 2015 по 2018 год он возглавлял томский медицинский центр «Гармония здоровья».

Ранее против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили новое уголовное дело. В июне 2016 года Белых был задержан в московском ресторане при получении €150 тыс. наличными. По данным следствия, это часть взятки общей суммой €400 тыс. от кировских предпринимателей.