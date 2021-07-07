В Австралии подросток забрался в дом 91-летней женщины и попытался ее изнасиловать

В городе Аделаида в Австралии 16-летний подросток пробрался ночью в дом 91-летней женщины и попытался совершить изнасилование. Об этом сообщает таблоид Metro.

Нападение на пожилую женщину произошло 1 июля, позднее подозреваемого задержали. Молодой человек увидел предполагаемую жертву, когда она спала в кровати.

Злоумышленник накинулся на нее и стал раздевать. В скором времени пенсионерка проснулась и закричала. Неизвестный покинул дом через разбитое окно.

Задержать подозреваемого удалось 3 июля. В связи с чем подростку, ранее незаконно проникавшему в жилища, предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах и нападении с целью изнасилования.

Пожилая женщина после пережитого стресса переехала к родственникам.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил ее перевести себе деньги. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого.