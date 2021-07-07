В Хабаровске повара детского сада обвинили в продаже наркотиков

Повара детского сада в Хабаровске обвинили в сбыте синтетических наркотиков, по данным правоохранительных органов, она делала закладки по городу. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

Работодатель не знал о занятиях своей подчиненной, все это время она продолжала кормить детей, отметили в прокуратуре. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

«Обвиняемая 45-летняя женщина с 2016 года работала воспитателем в этом дошкольном учреждении, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана», — рассказала Исаева.

По ее данным, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей наркотики, которые женщина фасовала на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Ее задержали 15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района, когда она забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.

Ранее двух 13-летних подростков доставили в больницу после съеденных сладостей с добавленным каннабисом.