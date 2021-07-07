Российские дипломаты готовы помочь россиянке, подвергшейся нападению в Нью-Йорке

Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке готовы оказать помощь российской туристке, пострадавшей при попытке ограбления. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент никаких обращений от пострадавшей не поступало, подчеркнули в генконсульстве, но в случае обращения они «готовы оказать всю необходимую помощь».

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в нападении на российскую туристку, которое произошло 26 июня на Манхэттене.

На видео, опубликованном правоохранителями, видно, как мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумку. У 31-летней туристки глубокие порезы на затылке, девушку пришлось госпитализировать. Ее 33-летняя подруга также получила удар в лицо.

Свидетельница происшествия Адриана Мариэлла рассказала телеканалу, что гуляла с собакой неподалеку и пришла женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. По ее словам, это могло спасти их, так как мужчина, покинувший место нападения, чуть позже снова туда вернулся.