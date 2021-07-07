Ярошенко попросил США выпустить его из тюрьмы из-за COVID-19

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме «Данбери», около полугода назад просил судью об освобождении или переводе под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

«Многие заключенные были выпущены из-под стражи даже после совершения реально серьезного преступления, а также те, у которых до конца срока оставались многие годы, до 12 и более лет», — объяснил Ярошенко.

По его словам, ответа на запрос со стороны судьи так и не поступило.

Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Он отбывает срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

Ранее сообщалось, что супруга и дочь Ярошенко направили президенту США Джо Байдену и государственному секретарю Энтони Блинкену просьбу о помиловании летчика. При этом изначально американское посольство в Москве не приняло это обращение.