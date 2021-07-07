Россиянам дали советы по питанию перед вакцинацией от коронавируса

Ученые выяснили, как влияет рацион на эффективность работы защитной системы организма человека в период вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Известия».

Также биотехнологи и диетологи поделились идеальным меню для наибольшей пользы прививок.

Эксперты советуют свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также фастфуд. Также специалисты уверены, что людям в рацион надо включать нежирный белок, продукты, богатые пробиотиками и еду с большим количеством пищевых волокон.

«Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу лучше исключить», — предупредил ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.

Гмошинский считает, что в период вакцинации стоит есть нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые.

Профессор Руанского университета, руководитель направления «Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения» в Институте физиологии им. И.П. Павлова Сергей Фетисов объяснил, что из-за стресса через гормон кортизол подавляется иммунный ответ. Желательно понизить напряжение, употребляя сухофрукты и бобовые. Еще полезны продукты на основе цельного зерна, содержащиеся в хлебе и фруктах.

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османовобъяснил, почему нужно прививать подростков от COVID-19. По его словам, дети до 18 лет могут также тяжело переносить инфекцию, как и взрослые.