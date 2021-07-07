В Гидрометцентре рассказали, когда в столице прогнозируются высокие ночные температуры

С волной тепла в Москве наступят высокие ночные температуры. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Ночью воздух в столице может прогреваться до +24°C и это грозит тепловым стрессом для организма. В течение суток, по словам Вильфанда, не будет отдыха от жары.

«Волна тепла, очень жаркая погода, наступает с 8 июля. Выпущено шторм-предупреждение, так как эта погода является опасной. Ночные температуры тоже будут высокими: 8 июля мы прогнозируем ночью +15-17°C, дальше температура будет от +16 до 20°C, а к воскресенью — уже до +24°C, — подчеркнул метеоспециалист.

Вильфанд предупредил, что волна тепла в Московском регионе окажется нарастающей.

Температура, начиная с воскресенья, 11 июля, будет на 7 градусов выше климатической нормы.

«Мощный антициклон, который будет определять эту жаркую погоду, будет длительное время — в начале следующей недели, во второй половине недели», — рассказал метеоролог.

Ранее Вильфанд назвал «шаманизмом» прогнозы об июльской засухе.