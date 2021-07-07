Туристка из России стала жертвой нападения в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в нападении на российскую туристку, которое произошло 26 июня на Манхэттене. Об этом сообщает телеканал CBS.

На видео, опубликованном правоохранителями, видно, как мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумку. У 31-летней туристки глубокие порезы на затылке, девушку пришлось госпитализировать. Ее 33-летняя подруга также получила удар в лицо.

Свидетельница происшествия Адриана Мариэлла рассказала телеканалу, что гуляла с собакой неподалеку и пришла женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. По ее словам, это могло спасти их, так как мужчина, покинувший место нападения, чуть позже снова туда вернулся.

«Затылок (туристки) был полностью в крови, она была серьезно ранена», — отметила Мариэлла.

Ранее сообщалось, что во Флориде мужчина угрожал пистолетом сотруднице Starbucks из-за сыра в булочке.