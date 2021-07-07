Власти Камчатки выделят по 500 тыс. рублей семьям погибших при крушении Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета. Об этом он сообщил на совещании региона, передает РИА «Новости».

При этом общая сумма выплат каждой семье превысит 3,5 млн рублей. Родственники погибших также получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей и еще по 1 млн рублей — от авиакомпании, добавил генеральный директор ФКП «Аэропорты Камчатки» Александр Журавлев.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.