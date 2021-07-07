Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения Ан-26

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур в регионе после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

«С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», — говорится в сообщении.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.