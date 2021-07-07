Спасатели не могут добраться через лес к месту крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели и полицейские следуют другим маршрутом к месту возможного крушения самолета АН-26 возле поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью спасатели были вынуждены остановить движение в связи с плохой видимостью и сложным маршрутом. Операция возобновится с наступлением светлого времени суток.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.