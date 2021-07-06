Врач дала советы москвичам, как пережить жару

Главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, как справиться с жарой.

По ее словам, при повышении температуры воздуха меняется и атмосферное давление, что может негативно сказаться на пожилых людях и пациентах с тяжелыми хроническими заболеваниями.

«Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то нужно четко придерживаться рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов. Это касается страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца. Если давление не стабильно, то нужно его контролировать», — заявила специалист НСН.

Чтобы минимизировать последствия для здоровья в жару необходимо соблюдать несколько правил.

В первую очередь, выходить на улицу стоит в одежде светлых тонов и из натуральных тканей. Не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, однако если этого не избежать, то необходимо надевать головной убор.

Прогулки лучше совершать в ранние утренние часы либо в вечерние, когда уменьшается инсоляция, а температура воздуха снижается. Выходя на улицу, стоит взять с собой бутылку воду комнатной температуры.

Также Шиндряева рекомендовала в жаркую погоду придерживаться диеты: гарниры заменять на свежие овощи, избегать употребления жирной, тяжелой, жареной пищи.

По прогнозам синоптиков, жара сохранится в Москве до середины июля. Дневная температура воздуха будет достигать +35°C.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.