Порошенко открыл Нью-Йорк на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия поселка городского типа Нью-Йорк на Украине. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

«Не все знают, но у Украины есть свой Нью-Йорк. Это произошло благодаря решению Верховной Рады вернуть Новгороду (поселку Новгородское — прим. ред. «Газета.Ru») историческое название», — пояснил политик.

Он также уточнил, что Нью-Йорк в данный момент находится под охраной 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБР).

Порошенко рассказал, что в украинском Нью-Йорке есть музей, здание которого было построено в 1910 году. Однако, по словам экс-президента, директор «был вынужден» закрыть дверь на замок, когда узнал его приезде и желании провести экскурсию в музее.

Политик пригласил всех желающих посетить поселок.

Ранее Верховная рада поддержала постановление о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в пгт. Нью-Йорк.

Поселение Нью-Йорк основано немецкими переселенцами во времена правления Екатерины II. Их потомки в 1920-е были депортированы в Амурскую область, где основали новое поселение. Поселок в Донецкой области носил название Нью-Йорк до 1951 года — его не переименовывали, пока отношения СССР и США не испортились в результате Холодной войны.