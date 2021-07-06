В Швейцарии более 400 человек заболели после прививки Moderna и Pfizer

В Швейцарии более 400 человек заболели коронавирусом, несмотря на то, что они привились вакцинами Moderna и Pfizer. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV-2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля», — сказал представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.

Всего в стране привились 3,2 млн человек. С начала пандемии заразились 704 тыс. швейцарцев, скончались почти 11 тыс. пациентов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в настоящий момент является очень опасной, несмотря на уже достигнутые подвижки. В мире коронавирусом заразились почти 184 млн человек, из которых скончались около четырех млн пациентов.