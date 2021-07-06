Суд оштрафовал Волкова за незаконную акцию

Головинский суд Москвы оштрафовал бывшего руководителя организации «Штабы Навального» (признана в России экстремистской) Леонида Волкова на 25 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Суд признал Волкова Л. М. виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.», — заявили в суде.

9 июня Мосгорсуд признал движение «Штабы Навального» экстремистским. До этого, в апреле текущего года, Волков объявил о роспуске сети штабов.