Стюардесса реанимировала младенца на борту самолета, следовавшего из Уфы в Сочи

Бортпроводница провела сердечно-легочную реанимацию младенцу, который потерял сознание на рейсе Уфа — Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Nordwind. Ребенку стало плохо после вскармливания грудным молоком. У него появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание и впоследствии произошла потеря сознания.

«Была вызвана скорая помощь, врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-легочную реанимацию младенцу, в итоге ребенок пришел в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребенок уже спал на руках матери», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Там добавили, что врачи положительно оценили действия бортпроводницы.

Ранее сообщалось, что в Москве самолет экстренно приземлился из-за инсульта у бортпроводника.