Эксперт рассказал, какая страна может стать «рассадником» коронавируса

Доктор Хилари Джонс предупредил, что Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство слишком рассчитывает на вакцинацию, игнорируя другие меры. Тем не менее, врач подчеркнул, что прививки от коронавируса существенно улучшили ситуацию.

«Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее», — сказал Джонс.

Специалист спрогнозировал, что суточное число заражений в Великобритании в ближайшее время достигнет 50 тыс. в сутки, из-за чего изначальный штамм коронавируса будет стремительно мутировать.

«У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса», — подытожил он.

В Великобритании коронавирусом заразились почти пять млн человек, погибли 128 495 пациентов.

Ранее стало известно, что в Великобритании планируют отменить обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.