Под Анапой, где утонули три человека, нашли тело еще одного мужчины

Тело еще одного мужчины нашли в акватории Черного моря под Анапой в районе, где накануне утонули ребенок и двое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В районе инцидента с погибшим ребенком обнаружено тело мужчины, предварительно, он похож на очевидца, который бросился спасать ребенка», — сказал он.

Инцидент в Анапе, при котором из-за течения утонул 13-летний ребенок и двое взрослых, произошел на необорудованном пляже во время действующего запрета на купание 4 июля.

В оперативном штабе региона сообщалось, что на всех пляжах организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей Анапы о том, что в связи с ухудшением погодных условий купание в море запрещено.