Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

В пресс-службе следственного комитета (СК) России заявили, что на сегодняшний день следствие рассматривает три версии крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

Ранее представители Росавиации рассказали журналистам, что пропавший Ан-26 потерпел катастрофу в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке.

До этого, по предварительным данным, сообщалось, что никто из пассажиров не выжил в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 9 километрах до посадочной полосы аэропорта Палана 6 июля, выполняя рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа.