Появилось первое фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Часть фюзеляжа потерпевшего крушение самолета Ан-26 была обнаружена на берегу, другая часть – в воде и прибрежной зоне, в связи с этим поисковая операция затруднена. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на данные Росавиации.

«В операции участвуют в том числе и по земле: специальная техника (вездеход). На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа», — сказали в ведомстве.

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, 7 июля начнет работу правительственная комиссия во главе с главой Росавиации Александром Нерадько для выяснения причин катастрофы.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 9 километрах до посадочной полосы аэропорта Палана 6 июля, выполняя рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, никто не выжил в результате крушения Ан-26 на Камчатке.