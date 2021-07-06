Россиянам рассказали, почему нужно носить маску после прививки от COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина в ходе онлайн-вебинара «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО» заявила, что после первой дозы вакцины от COVID-19 антитела начинают вырабатываться только через семь дней, поэтому привившимся гражданам нужно соблюдать масочный режим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В эти семь дней после первой (дозы — прим. ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен», — отметила она.

Кроме того, специалист отметила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации о том, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавирусной инфекции.