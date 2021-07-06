В Краснодарском крае эвакуировали более 300 человек из-за подтоплений

Спасатели эвакуировали более 300 человек с подтопленных территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко.

«Геленджик — эвакуировано 156 человек, в Северском районе в [в двух] ПВР размещены 21 и 14 человек, в Горячем Ключе — 25 человек, в Славянском районе размещены 3 человека, в Туапсинском районе в поселке Джубга эвакуировано 95 человек, в поселке Молдовановка эвакуировано 30 человек, в поселке Дефановка эвакуировано 11 человек. В пунктах временного размещения находится 62 человека, из них 18 детей», — сообщил Алексеенко.

По его словам, подтоплены из-за прошедших дождей 522 придомовых территории в тринадцати населенных пунктах в Туапсинском и Славянском районах, Горячем Ключе, Северском районе, Геленджике и Сочи.

«Вода заходила в 290 домовладений, в которых проживают 1 680 человек, из них 409 детей», — сообщил вице-губернатор.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. В городе объявили штормовое предупреждение. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Позже главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Позднее в шести муниципалитетах Краснодарского края был введен режим ЧС из-за непогоды. Сообщалось, что подтопленными оставались 267 жилых дома и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Кроме того, было перекрыто движение по федеральной трассе Джубга-Сочи (А-147) из-за схода селя.