Полиция проверяет инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста в Новосибирске

Правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку после того, как в социальных сетях появился видеоролик, на котором женщина отказывается платить за проезд и оскорбляет слабослышащего водителя. Об этом рассказала представитель ГУМВД по Новосибирской области, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что заявления по факту произошедшего не поступало, однако сотрудники полиции зарегистрировали это сообщение по опубликованным в СМИ сведениям.

«Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщила представитель регионального ГУМВД.

Конфликт снял на видео сам водитель. В нем он жестами просить пассажирку рассчитаться с ним (сумма составляла 207 рублей). В ответ женщина попыталась найти деньги в сумке, но вместо положенной суммы показала ему нецензурный жест, начала оскорблять и ударила каблуком по руке.

Ранее сообщалось о том, как в Ханты-Мансийском автономном округе женщина со словами «вези меня, петух» избила таксиста.